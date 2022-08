Cyberpunk: Edgerunners potrebbe avere una data di uscita trapelata da Netflix

Pur non averlo fatto tramite un comunicato, Netflix ha annunciato tramite il servizio di streaming la data per la premiere di Cyberpunk: Edgerunners.

Secondo le informazioni nella scheda Novità, Cyberpunk: Edgerunners è in elenco per il 13 settembre e quindi potremmo avere la data ufficiale concreta. Fino ad ora, la serie anime era prevista per "settembre". Tuttavia da quando l'informazione è stata condivisa sui social, la data è stata di nuovo oscurata e un "Coming Soon" è apparso nuovamente sulla pagina della serie animata.

Cyberpunk: Edgerunners è un anime di 10 episodi prodotto da Studio Trigger con una storia che può essere goduta separatamente e senza conoscere il gioco, incentrata su un ragazzo che cerca di sopravvivere in questa città ossessionata dalle luci al neon e dalla body modification. Recentemente è stato pubblicato anche il trailer ufficiale che mostra qualche dettaglio in più del gioco.

Cyberpunk: Edgerunners to stream September 13 on Netflix https://t.co/5szVYYiuj8 pic.twitter.com/zMbJTmhcGP — WTK (@WTK) August 17, 2022

Studio Trigger ha scelto Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) per il ruolo del regista, supportato da Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) alla guida del team di progettazione dei personaggi, con Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions 'The Elder') e Yoshiki Usa (GRIDMAN UNIVERSE) che scriveranno la trama basata su una storia fornita dalla compagnia polacca.

Fonte: TheGamer