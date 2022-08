Cyberpunk Edgerunners finalmente ha una data di uscita e si mostra in un nuovo trailer

La serie animata di Cyberpunk 2077 di Netflix, Edgerunners, è proprio dietro l'angolo: il servizio di streaming ha infatti fissato la data di uscita al 13 settembre e ha celebrato l'annuncio con il lancio di un trailer "NSFW".

Annunciata nel giugno 2020, Cyberpunk: Edgerunners è una collaborazione per 10 episodi tra CD Projekt, sviluppatore di Cyberpunk 2077, e lo studio di animazione giapponese Trigger (Little Witch Academia, Kill la Kill) che racconta la storia di un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere nella Night City ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee.

"Avendo tutto da perdere", spiega Netflix, il protagonista "si mantiene in vita diventando un Edgerunner - un fuorilegge mercenario conosciuto anche come cyberpunk".

In precedenza, Netflix ci ha fornito un assaggio della vibrante sequenza dei titoli di testa della serie, una rapida clip in cui la crew degli Edgerunner affronta la famigerata Maelstrom Gang di Night City e un trailer più lungo che introduce la banda in modo più appropriato.

Nel nuovo trailer che accompagna la notizia della data di uscita, Netflix punta più sul sangue, sul gore e su occasionali nudità.

Cyberpunk: Edgerunners arriverà su Netflix il 13 settembre.

Fonte: Eurogamer.net.