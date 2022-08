Cyberpunk: Edgerunners di Netflix si mostra nel trailer ufficiale

Netflix si sta preparando all'arrivo a settembre della serie animata di Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners, con il lancio del primo trailer completo, che introduce alcuni dei protagonisti della storia.

Edgerunners, annunciata a giugno 2020, è una collaborazione tra CD Projekt, sviluppatore di Cyberpunk 2077, e lo studio d'animazione giapponese Trigger, che in passato ha lavorato a film come Little Witch Academia e Kill la Kill. La serie racconta la storia di un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City.

"Avendo tutto da perdere", spiega Netflix, "si mantiene in vita diventando un Edgerunner - un fuorilegge mercenario conosciuto anche come cyberpunk".

Abbiamo già avuto qualche assaggio di Edgerunners; a giugno, Netflix ha mostrato la sequenza dei titoli di testa della serie, ha offerto un breve assaggio di quello che possiamo aspettarci e ha condiviso una rapida clip in cui la crew di Edgerunner affronta la famigerata Maelstrom Gang di Night City. Ora, tuttavia, è disponibile un trailer molto più lungo, che introduce i personaggi in modo adeguato.

Cyberpunk: Edgerunners non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare su Netflix a settembre.

Fonte: Eurogamer.net.