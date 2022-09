Demon's Souls 2 è il sogno di molti e un concept trailer con Unreal Engine 5 lascia a bocca aperta

Demon's Souls è un gioco che molti fan di From Software ricordano con affetto, e mentre il remake per PlayStation 5 ha dato nuova vita al primo titolo, molti vorrebbero vedere un giorno un secondo capitolo.

Enfant Terrible ha recentemente condiviso su YouTube un nuovo concept trailer alimentato da Unreal Engine 5 che immagina come sarebbe Demon's Souls 2 con il motore di Epic e con le sue caratteristiche come Nanite e Lumen.

Come già accennato, Demon's Souls, il primo titolo della serie Souls di From Software, è stato lanciato su PlayStation 5 da Bluepoint Games con un remake molto apprezzato. Il remake non solo mantiene tutto ciò che ha reso l'originale una grande esperienza, ma presenta anche molti miglioramenti che la elevano notevolmente.

Per quanto riguarda potenziali porting/remaster di giochi targati FromSoftware, recentemente si è parlato di un remaster di Bloodborne che, secondo il modder Lance McDonald, potrebbe essere realizzato da Sony senza il supporto della stessa FromSoftware.

Fonte: Wccftech.