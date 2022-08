Demon's Souls per PS5 scontato del 42% su Amazon

Ottime notizie per chi ancora non ha provato il remake di Demon's Souls uscito su PlayStation 5.

Su Amazon è disponibile una grossa offerta per il titolo di Bluepoint. Al momento potete fare vostro il remake al prezzo di 46,90€, con uno sconto del 42% sul prezzo di partenza.

"Interamente ricostruito da zero, questo remake ti invita a vivere l'oscura storia e gli spietati combattimenti di Demon's Souls", si legge nella descrizione del prodotto.

"Da PlayStation Studios e Bluepoint Games arriva un remake del classico per PlayStation, Demon's Souls. Ricreato completamente a partire da zero e perfezionato sapientemente, questo remake presenta il mondo spaventoso di un'oscura e nebbiosa terra fantasy a una nuova generazione di gamer. Chi ha già affrontato in passato le sue peripezie, può sfidare ancora una volta l'oscurità con una grafica di qualità eccezionale e prestazioni incredibili".

Per chi ne volesse sapere di più, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la recensione di Demon's Souls per PS5.