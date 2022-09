Bloodborne Remaster per PS5 e PC impossibile senza FromSoftware? Il famoso modder Lance McDonald la pensa diversamente

Bloodborne tornerà mai in un'edizione rimasterizzata per PS5 e PC? A questa domanda non possiamo ancora rispondere, tuttavia del potenziale remaster si è parlato nei giorni scorsi.

Nello specifico, il noto insider e giornalista Jeff Grubb ha parlato di un remaster di Bloodborne, dicendo che per ora i fan "possono scordarselo" poiché FromSoftware è impegnata con Elden Ring.

Inoltre, secondo Grubb, di Bloodborne potrebbe occuparsene solo e soltanto FromSoftware a causa di un codice intricato e difficile da sviscerare per chi non conosce il progetto.

Il famoso modder Lance McDonald è intervenuto sulla questione e la pensa in modo completamente differente.

Secondo il modder, infatti, Sony sarebbe perfettamente in grado di realizzare un Bloodborne per PS e PC anche senza FromSoftware.

"Una patch per i 60fps per la versione PS4 è costituita da sole 2 righe di codice da modificare", afferma McDonald che aggiunge: "Japan Studio aveva una build del gioco che girava su Windows 7 quando è stato chiuso e probabilmente Sony ha ancora quella build nei suoi archivi".

A 60fps patch for the PS4 version is 2 lines of code that need changing. Japan Studio had a build of the game that was running on Windows 7 when they were shut down and Sony likely still has that build sitting in their archives, as well as all the source for it. I've seen it.