Deathloop potrebbe arrivare anche su Game Pass ma prima sarà esclusiva PlayStation Plus Premium

Nella giornata di ieri sono emerse alcune informazioni riguardo i titoli first party di PlayStation che potrebbero arrivare su PC.

La stessa fonte, tuttavia, ha parlato anche del possibile destino di Deathloop e dell'eventuale lancio su Game Pass.

Come saprete, Deathloop è un'esclusiva console PS5 (ed è disponibile anche su PC), ma essendo un titolo sviluppato da Arkane, di proprietà di Microsoft, molti si sono chiesti se il gioco arriverà mai su Xbox.

Il team ha detto più volte che non c'è alcuna versione Xbox di Deathloop in sviluppo, ma sembra che Sony e Microsoft abbiano stretto un accordo per permettere a Sony di lanciare il titolo in esclusiva su PS Plus Premium. In seguito, al termine di questo accordo, Deathloop dovrebbe arrivare su Game Pass (e PS Plus).

Un eventuale lancio di Deathloop su Game Pass, però, non è necessariamente collegato a una versione per console Xbox. Come già detto, il gioco è disponibile su PC e, quindi, dovrebbe essere questa versione a sbarcare sul servizio di Microsoft.

Al momento, siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi bisognerà aspettare ancora per scoprire quale sarà il destino di Deathloop.

Fonte: Reddit.