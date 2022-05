Deus Ex, con Square Enix il franchise ha venduto oltre 14 milioni di copie

Le vendite totali del franchise di Deus Ex superano i 14 milioni di copie: lo ha affermato Eidos Montreal in seguito alla sua acquisizione da parte di Embracer Group.

Nell'infografica condivisa, il numero di vendite riporta però Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Human Revolution Director's Cut e Deus Ex Mankind Divided. Non ci sono riferimenti al primo Deus Ex e Deus Ex Invisible War.

I giochi presi in esame hanno venduto più di 12 milioni di copie: a queste si aggiungono due milioni di copie per quanto riguarda i titoli per mobile, ovvero Deus Ex: The Fall e Deus Ex: Go. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'infografica pubblicata durante la diretta streaming tenuta da Eidos.

Attualmente non ci sono ancora piani per un nuovo gioco di Deus Ex, ma vista la recente acquisizione è possibile che il titolo torni per console next-gen. A tal proposito anche Alex Battaglia di Digital Foundry ha detto la sua a riguardo.

Fonte: Siliconera