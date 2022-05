Duke Nukem Forever, spunta in rete la versione originale del 2001

Sebbene Duke Nukem Forever sia stato pubblicato nel 2011 dopo essere stato rilevato da Gearbox, non ha ricevuto una calda accoglienza. Dopo uno sviluppo prolungato, sembrava ancora affrettato, incompiuto, obsoleto e indietro rispetto alle tendenze "moderne" degli FPS.

Secondo quanto riferito, il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo è che 3D Realms ha scartato più versioni del gioco, quindi è comprensibile che entrare in possesso di una di queste prime versioni sia diventato una sorta di Santo Graal per i fan, in particolare la build del 2001 con motore Unreal 1, su cui era basato il trailer dell'E3. Alcuni leaker quindi hanno pubblicato la versione originale con tanto di video e screenshot in rete.

I leaker affermano inoltre che ogni capitolo del gioco è presente ma non è affatto un gioco completo, anche se una parte enorme di esso è giocabile. Non solo, ma hanno annunciato che rilasceranno pubblicamente la build il prossimo mese.

Duke Nukem Forever build from 2001 leakedhttps://t.co/zJJx0LA6k0 pic.twitter.com/DofR0X6G3Z — Instant Gaming (@InstantGamingEN) May 9, 2022

Tramite Duke4.net, un leaker chiamato "x0r" ha caricato immagini e filmati di gioco su 4Chan, affermando che provenivano dalla build E3 2001 di Duke Nukem Forever. Dall'annuncio dei leak George Broussard, creatore di Duke Nukem e project manager per la maggior parte dello sviluppo di Forever, ha confermato su Twitter che il filmato è davvero reale, anche se dice anche di non essere particolarmente entusiasta di dover rivangare quei periodi di sviluppo travagliato.

