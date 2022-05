Dune, Funcom cerca personale per il suo survival open-world multiplayer

Oltre a Dune: Spice Wars sviluppato da Shiro Games, la famosa licenza di fantascienza avrà diritto anche a un adattamento di Funcom, noto per aver lavorato in particolare a Conan Exiles. Abbiamo ancora poche informazioni su questo nuovo progetto, ma Funcom ha appena messo online i primi concept art del gioco, annunciando un massiccio reclutamento.

Funcom annuncia quindi di essere nel bel mezzo di una fase di reclutamento, con molte posizioni da ricoprire per lavorare a questo ambizioso gioco, descritto come un gioco open world di nuova generazione. È stato aperto un sito ufficiale che ci consente di scoprire qualcosa in più sulle ambizioni di questo progetto.

Le posizioni da ricoprire includono Head of Server Operations, Content Designer, Level Designer, World Director, Associate Game Director, Lead Concept Artist e UI Designer. Lo studio è inoltre alla ricerca di QA tester e team di marketing. Insomma, da quello che si può capire la produzione è solo agli inizi.

Dovremo ancora pazientare per scoprire le prime immagini reali di questo adattamento, ma Funcom, come potete vedere qui sopra, ha condiviso alcuni concept art.

Fonte: Rock Paper Shotgun