Dune, il gioco survival open-world verrà svelato a breve? Indizi interessanti da un insider

L'universo di Dune, iniziato con il libro di Frank Herbert e poi portato al cinema con diversi adattamenti, si basa su un potenziale che aspetta solo di essere sfruttato. L'adattamento di Denis Villeneuve, recentemente uscito sul grande schermo, ha ravvivato l'entusiasmo attorno al franchise, e una seconda parte è attualmente in produzione.

Ma per quanto riguarda il lato gaming, il brand è stato affidato a Funcom, che ha firmato per tre giochi: il primo è uscito quest'anno e si chiama Dune Spice Wars, assumendo la forma di un titolo strategico. Gli altri due devono ancora essere svelati, ma è stato confermato che uno sarà un gioco di sopravvivenza open world in stile Conan Exiles mentre l'altro sarà incentrato sul multiplayer.

Adesso arriva un rumor dall'insider The Snitch che con una sola immagine ha infiammato i fan del franchise: l'utente ha postato sul suo account Twitter un'immagine tratta dal film Dune, dove la persona si vede scherzosamente adornata da una parrucca. Ciò significa chiaramente solo una cosa: un videogioco di Dune sta per essere svelato.

Nonostante si tratti di un rumor, The Snitch vanta un vasto numero di rumor che hanno avuto un fondo di verità in seguito. Il nuovo gioco di Dune verrà mostrato alla Gamescom? Non ci resta che aspettare e vedere.

Fonte: Wccftech