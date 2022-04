Dune: Spice Wars, annunciata la data dell'accesso anticipato e una nuova fazione giocabile

Dune: Spice Wars, il nuovo gioco di strategia basato sull'universo fantascientifico di Frank Herbert e sul suo recente adattamento cinematografico, verrà lanciato in accesso anticipato per PC il 26 aprile.

L'editore Funcom e lo sviluppatore Shiro Games, che ha creato il famoso Northgard, hanno confermato che i Fremen saranno una delle quattro fazioni giocabili nel gioco al lancio. Le case Harkonnen e Atreides, più una fazione di contrabbandieri, erano già state annunciate. Il gioco mette le quattro fazioni l'una contro l'altra sul pianeta deserto Arrakis, in competizione per il controllo della sua risorsa estremamente preziosa, la spezia.

I Fremen che abitano nel deserto si muoveranno naturalmente più velocemente nel paesaggio ostile rispetto alle altre fazioni, resisteranno meglio alle sue condizioni e attireranno meno attenzione dai vermi della sabbia. Possono persino usare i vermi della sabbia come meccanismo di viaggio veloce. Eccellono nelle tattiche furtive e di guerriglia e il loro scopo è radunare tutta la comunità Fremen nel pianeta in modo da espellere gli invasori imperiali.

Per chi non lo conoscesse, Dune: Spice Wars è un gioco di strategia in tempo reale con elementi 4X su larga scala. Il potere militare deve essere bilanciato con l'infiltrazione, la produzione di risorse e persino l'influenza politica per avere successo. La versione iniziale dell'accesso anticipato non includerà il multiplayer o qualsiasi campagna per giocatore singolo basata sulla trama.