Dune MMO di Funcom si fa attendere? Godiamoci la concept art di un Harkonnen

Sono bei tempi per i fan di Dune. Il romanzo di fantascienza di Frank Herbert è appena tornato alla grande sul grande schermo per mano di Dennis Villenueve, che inizierà a girare la sua seconda parte nel giro di pochi giorni, ma ha anche ricevuto un adattamento RTS su Steam e ha altri due giochi in lavorazione, uno dei quali è un'avventura di sopravvivenza di Funcom.

Sappiamo molto poco del progetto, al di là di qualche concept art condivisa tempo fa. Ma una cosa sembra essere chiara: dietro al suo sviluppo ci sono dei veri fan del franchise. Ora attraverso ArtStation abbiamo recentemente potuto vedere un lavoro svolto come sperimentazione da due designer di Funcom, con un oscuro Harkonnen come protagonista.

È un contributo di Rui Pereira concepito come un esercizio di fisica in ZBrush, qualche tempo prima di iniziare a lavorare nell'azienda di Tencent. Secondo l'autore, si è ispirato principalmente al film girato da David Lynch nel 1984, anche se ha introdotto alcuni concetti più recenti per modernizzare l'aspetto del personaggio. André Pires ha anche partecipato alla progettazione di questo capitano Iakin Nefud.

Non sappiamo se questa sarà la linea per il character design del videogioco survival, ma almeno questa concept art non è niente male, non trovate? Ora non resta che attendere annunci ufficiali di questo tanto atteso gioco.

