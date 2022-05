Dune Spice Wars, lanciata la roadmap che prevede modalità multiplayer e una nuova fazione

Dune: Spice Wars è stato lanciato in accesso anticipato su Steam un mese fa e, sebbene abbia avuto una buona accoglienza, è chiaramente molto lontano dall'essere completo. Fortunatamente, lo sviluppatore Shiro Games ha grandi progetti per il gioco spaziale e ha rilasciato una nuova roadmap per dettagliare alcune grandi cose in arrivo quest'anno.

Questa estate vedrà due delle più grandi novità, inclusa la tanto richiesta modalità multiplayer come "la priorità attuale". Una quinta fazione giocabile arriverà nei prossimi mesi per seguire Atreides, Harkonnen, Fremen e Smugglers.

Spazioporti, navi e unità extra verranno aggiunti nel pianificato "aggiornamento Air & Sand" e i vari consiglieri di fazione - che includono i principali personaggi di Dune come Chani, Rabban e Duncan Idaho - diventeranno comandabili come unità di agenti speciali.

We've got a busy few months ahead for #DuneSpiceWars, with multiplayer, new factions, and more planned to grace the harsh deserts of Arrakis over the course of Early Access!



Check out the first iteration of our development roadmap below... pic.twitter.com/JizqWYqBkl