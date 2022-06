Dune: Spice Wars riceve finalmente il multiplayer

Il gioco di strategia sci-fi Dune: Spice Wars include ora il supporto multiplayer dopo il lancio del suo primo importante aggiornamento in accesso anticipato.

Dune: Spice Wars è stato ben accolto quando è stato lanciato in accesso anticipato su Steam ad aprile, ma nella versione iniziale mancavano diverse caratteristiche chiave, tra cui l'importantissimo supporto al multiplayer. Shiro ha poi confermato che il multiplayer sarebbe arrivato "in estate" come parte della sua roadmap di sviluppo inaugurale, e quel giorno è finalmente arrivato.

Secondo le patch note, il multiplayer di Dune può utilizzare sia i server dedicati che le connessioni peer-to-peer e consente ai giocatori di cimentarsi in partite 2v2 o di mettere alla prova il proprio coraggio in free-for-all per quattro persone, giocando nei panni di Atreides, Harkonnen, Fremen o Smugglers.

Shiro fa notare che tutti i posti liberi in una partita possono essere occupati da fazioni controllate dall'IA - le impostazioni di difficoltà vanno da facile a "insane" - e sono disponibili anche una serie di opzioni di personalizzazione che consentono ai giocatori di regolare le dimensioni delle mappe, le condizioni di vittoria, l'attività dei sandworm, delle tempeste e altro ancora per ogni partita.

L'aggiornamento di oggi presenta anche una serie di importanti revisioni per i sistemi esistenti - ogni albero di sviluppo è stato rielaborato con particolare attenzione alla sinergia tra le fazioni, ad esempio - e l'aggiunta di contenuti include nuovi eventi e nuove regioni.

Il multiplayer è il primo aggiornamento importante e Shiro promette molto altro ancora prima dell'uscita completa nel 2023, tra cui una nuova fazione e una nuova condizione di vittoria, porti spaziali, navi e altre unità avanzate, oltre a consiglieri che possono fungere da agenti speciali o da unità da combattimento con abilità uniche.

L'aggiornamento è accompagnato da uno sconto del 20% su Steam. Ciò significa che potrete acquistare Dune: Spice Wars a 19,99€ invece dei soliti 24,99€ fino al 23 giugno.

Fonte: Eurogamer.net.