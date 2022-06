Electronic Arts al lavoro su un gioco ambientato nell'universo Marvel per un rumor

Marvel è uno dei marchi commerciali di maggior successo e redditizi degli ultimi anni e, con l'MCU all'apice della sua popolarità, non sarebbe sorprendente se volessero introdurre sempre più progetti in altri settori.

Nel videogioco hanno avuto vere meraviglie, come quella Marvel's Spiderman di Insomniac Games, e in futuro potremo goderci ancora più titoli, come Marvel's Midnight Suns di Firaxis. Ma da quello che è stato condiviso recentemente, sembra che Electronic Arts stia realizzando un videogioco ambientato nell'universo Marvel.

Questo rumor arriva dalla mano del co-fondatore di XboxEra, Nick Baker, che nel suo podcast ha commentato che Electronic Arts avrebbe uno studio interno (possibilmente Motive Studios) al lavoro su una nuova IP dall'universo Marvel, ancora senza specificare quali saranno i personaggi chiave di questo progetto.

Ovviamente non stiamo parlando di qualcosa di ufficiale, ma semplicemente di un rumor. Come al solito quindi non ci resta che attendere un'eventuale ufficialità, se mai arriverà.

Fonte: PCGamesN