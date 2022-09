Marvel’s Spider-Man Remastered dimostra che la strategia di Sony nello spazio PC sta funzionando come previsto

Marvel's Spider-Man Remastered è l'ultimo titolo di Playstation Studios arrivato su PC e sembra che la strategia di Sony per i giochi per PC stia funzionando esattamente come previsto. Con il porting su PC dei titoli PlayStation più venduti, le cui vendite su console si sono praticamente stabilizzate, le "nuove" uscite raggiungono un nuovo pubblico e Spider-Man è l'ultimo dei titoli Sony a dimostrarlo.

Marvel's Spider-Man Remastered è uscito su PC il 12 agosto. Anche se i dati non sono disponibili su Epic Games Store, Spider-Man è stato il gioco più venduto su Steam a livello globale nella settimana dal 9 al 16 agosto, secondo solo alle vendite di Steam Deck. Secondo i dati NPD, Spider-Man è stato il terzo gioco più venduto negli Stati Uniti nel mese di agosto, scalando ben 81 posizioni dalla posizione numero 84 della classifica del mese precedente, una performance impressionante per un gioco che ha recentemente celebrato il suo quarto anniversario.

Spider-Man non è l'unico gioco a dimostrare l'efficacia di questa strategia. In una classifica compilata da Tory Lysik di Axios, Horizon Zero Dawn ha fatto un balzo simile nell'agosto 2020, quando è salito di 77 posizioni fino alla numero 12. God of War è riuscito a salire di 141 posizioni fino al 5° posto al momento dell'uscita su PC a gennaio, mentre Days Gone ha avuto la più impressionante scalata di 227 posizioni fino al 20° posto nel maggio 2021.

It's not just Spider-Man. Here's how four PlayStation games shot up the U.S. sales charts when they were ported to PC



Chart by Axios' @tblysik https://t.co/owk2s3K8WD pic.twitter.com/doQ4N2i7qQ — Stephen Totilo (@stephentotilo) September 22, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il responsabile di PlayStation Studios Hermen Hulst aveva già chiarito che la strategia di Sony consisteva nel portare su PC i propri giochi, come Spider-Man, in modo da "raggiungere nuovi giocatori che non hanno ancora sperimentato le grandi storie, i personaggi e i mondi che abbiamo costruito". Tutti e quattro i giochi hanno ricevuto questa seconda possibilità di raggiungere un nuovo pubblico con la loro uscita su PC, portando nuovi giocatori nel mondo PlayStation senza danneggiare le vendite di PS5 o PS4, esattamente ciò che Sony si era prefissata di ottenere. La tendenza continuerà sicuramente anche con Uncharted: Legacy of Thieves Collection quando uscirà su PC il mese prossimo e Marvel's Spider-Man: Miles Morales quando uscirà in autunno.

Fonte: PlayStation LifeStyle.