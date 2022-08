Marvel's Spider-man Remastered per PC riceve un update che risolve alcuni bug

Come già rilevato nella nostra recensione, il porting di Spider-man per PC e nato con alcuni problemi grafici che ne rovinano un po' l’esperienza ludica. Tuttavia l’ultima patch dovrebbe porre rimedio ad alcune di queste problematiche.

Infatti ora i giocatori potranno godere l’esperienza del gioco con i tanto graditi miglioramenti nella gestione sia dei DLSS di Nvidia che del FSR di AMD, che renderanno il nostro uomo ragno più bello da vedere. Tra queste migliorie troviamo l’introduzione di uno slider dedicato alla nitidezza per entrambi i sistemi, oltre a quello già presente nel gioco. Le funzioni di upscaling sono finalmente ben funzionanti, sia per chi possiede una scheda video potente, sia per chi usa dei macinini a vapore.

Altre migliorie sono state introdotte nel sistema di ray-tracing, che va ad eliminare alcuni crash di gioco, ed inoltre sono stati eliminati alcuni bug che impedivano la progressione nel gioco. Purtroppo, non tutti i bug sono stati risolti dagli sviluppatori con questa patch, che ci fanno sapere che stanno comunque investigando sulle cause dei problemi.

La nuova patch di Spider-Man Remastered, denominata “V1.8241.0” è disponibile già al download.

