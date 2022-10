Marvel's Spider-Man Remastered su PC: i giocatori possono ora collegare i loro account PlayStation Network con quelli di Steam

Sony sta permettendo ai giocatori di collegare i loro account PlayStation Network con il loro account Steam.

Molto probabilmente si tratta di un ulteriore passo avanti nei piani di PlayStation per portare più giochi first-party su PC, e il primo gioco a consentire il collegamento dell'account è Marvel's Spider-Man Remastered. È probabile che anche i giochi PlayStation Studios lanciati in precedenza vengano aggiornati per utilizzare la nuova feature.

Attualmente il collegamento degli account non sembra avere molti vantaggi tangibili. Secondo Sony, chi collega il proprio account PlayStation Network a Steam otterrà "sblocchi in questo e in altri giochi PlayStation Studios".

Come parte di questo processo, Sony ha anche lanciato un nuovo sito web per accogliere i giocatori PC interessati a creare un nuovo account PlayStation Network da collegare ai loro giochi per PC. Il sito contiene dettagli su come i giocatori possono accedere agli account PSN di giochi come God of War, Marvel's Spider-Man Remastered, Days Gone e Horizon Zero Dawn.

La sezione Coming Soon del sito web elenca anche Uncharted: Legacy of Thieves Collection e Marvel's Spider-Man: Miles Morales come giochi in cui i giocatori possono collegare il proprio account PSN.

Fonte: Gamingbolt.