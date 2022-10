Marvel's Spider-Man Remastered entra nella lista dei cinque titoli supportati dal DLSS 3 al lancio

Siamo rimasti colpiti dalle nuove potentissime e costosissime Nvidia RTX 4080 e 4090 ma in molti attendono anche l'arrivo del DLSS 3, capace di realzzare frame di raccordo oltre al gran lavoro di upscaling svolto dai suoi predecessori.

Nvidia ha rilasciato oggi un nuovo GeForce driver per RTX 4090 che porta con sé una serie di giochi con DLSS, alcuni dei quali godranno del supporto del DLSS 3, giusto in tempo per il lancio della GPU. Tra questi vi è Marvel's Spider-Man Remastered. Marvel's Spider-Man Remastered e Bright Memory: Infinite si aggiungono all'elenco dei cinque titoli supportati dal DLSS 3 al lancio.

Questa la lista completa di titoli con DLSS 3: