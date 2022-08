Marvel’s Spider-Man Remastered per PC ha una mod che ci riporta all'epoca di PS1

Per quasi quattro anni, Marvel's Spider-Man è rimasto un'esclusiva PlayStation, ma ora il titolo in versione Remastered è disponibile anche su PC. Tuttavia, molti considerano Spider-Man ancora come sinonimo del marchio PlayStation per il successo che ha avuto come esclusiva Sony. E quindi un fan ha pensato di mantenere vivo il tema Spidey/PlayStation portando il modello dell'originale Spider-Man per PS1 in Marvel's Spider-Man.

È ora possibile giocare con il vecchio Spider-Man grazie al modder Crazy Potato, che ha creato una mod per Marvel's Spider-Man che sostituisce la tuta classica del titolo open-world di Insomniac con lo Spidey del 2000 di Neversoft.

Un filmato della mod è stato condiviso anche dall'utente Reddit jjarack. Il video è breve ma mostra lo Spidey di PS1 mentre esegue alcuni attacchi in mischia e con la ragnatela prima di saltare per fiondarsi su alcuni edifici e infine atterrare in cima a uno di essi per scattarsi un selfie.

La mod di Crazy Potato è la realizzazione di un sogno per i fan che desideravano vedere lo Spider-Man di PS1 aggiunto a Marvel's Spider-Man, anche se non è esente da almeno un problema. Secondo Crazy Potato, la tuta può avere dei glitch e diventare blu a volte, ma l'utente ha promesso che risolverà il problema.

Marvel's Spider-Man Remastered è disponibile per PC e PS5.

Fonte: Gamerant.