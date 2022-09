Marvel's Spider-Man Remastered per PC ha una mod che aggiunge le Tartarughe Ninja!

E' stata resa disponibile una mod per Marvel's Spider-Man Remastered su PC che permette di giocare nei panni delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Sembra che i fratelli delle Tartarughe Ninja non siano soddisfatti del loro successo con Shredder's Revenge e si siano fatti strada nel mondo di Spider-Man...

Creata dall'utente SpaceDasher, la mod permette di scegliere tra Leonardo, Raffaello, Donatello o Michelangelo.

La mod sembra incredibile. SpaceDasher ha pubblicato un video su YouTube che mostra Leonardo impegnato in una sessione stealth. I modelli sono tratti dall'apparizione delle Tartarughe in Smite di un paio di anni fa, e SpaceDasher ha dichiarato che intende includere "ogni skin alternativa in futuro, basata su ogni design delle Tartarughe".

Un altro filmato postato da SpaceDasher su Twitter, ci mostra Donatello mentre si aggira per le strade di New York City.

GO NINJA GO NINJA GO! 🥷🐢



Donatello parkour! Both him and Michelangelo are now complete, time for Leo and Raph next!#SpiderMan #SpiderManPC #SpiderManPS5 #SpiderManRemastered #TMNT #TeenageMutantNinjaTurtles pic.twitter.com/ikNUX2f3I1