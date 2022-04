Epic Games Store: svelati i titoli in regalo della prossima settimana

Sono da poco disponibili i nuovi titoli in regalo su Epic Games Store, Rogue Legacy e The Vanishing of Ethan Carter, come sempre disponibili sino a settimana prossima, quando saranno sostituiti da altri due. Dunque, fino al 14 aprile avete tempo di scaricarli e aggiungerli alla vostra libreria ma gli amanti degli strategici potrebbero passare direttamente a quella data.

Il 14 aprile infatti, sarà disponibile gratuitamente sullo store Epic XCOM 2, uno dei migliori del genere su piazza. Ecco la sinossi:

"La Terra è cambiata: sono passati venti anni da quando i leader mondiali hanno firmato una resa incondizionata con le forze aliene. Gli XCOM, l'ultima linea di difesa del pianeta, sono stati decimati e dispersi. Ora, in XCOM 2, gli alieni governano la Terra e costruiscono scintillanti città, promettendo in apparenza un futuro luminoso per la nostra specie, mentre in realtà nascondono un sinistro piano ed eliminano chiunque si opponga al loro nuovo ordine."

Ma c'è un altro titolo in regalo, un roguelike diverso dal solito sicuramente apprezzato da chi ama la montagna: Insurmountable vi metterà alla prova, scalando montagne costruite proceduralmente:

"Insurmountable è un gioco roguelike di avventura dove la morte permanente in cui dovrai superare montagne enormi. Grazie ad ambienti creati proceduralmente, ogni scalata sarà diversa dall'altra. Assicurati che i valori vitali del tuo scalatore non raggiungano la soglia critica per farlo restare in vita." Fonte: Epic Games Store