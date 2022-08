Everywhere potrebbe essere finalmente presentato alla Gamescom 2022: il logo avvistato a Colonia!

Se c'è un progetto che desta enorme curiosità quello è sicuramente Everywhere, descritto come un AAA sandbox open world in cui chiunque può sentirsi libero di vivere le proprie avventure, come vuole, quando vuole. Detta così sembra qualcosa a là Ready Player One ma in fin dei conti, il concetto è proprio quello.

Tutto questo sembra molto ambizioso, anzi lo è, ma c'è qualcuno con le spalle molto larghe a dirigere il progetto: parliamo di Leslie Benzies, ex presidente di Rockstar North ma soprattutto capo sviluppatore della serie Grand Theft Auto, sino al quinto capitolo.

Dozens of graffiti like this one are being found around the Gamescom building 👀



It looks exactly like the new Everywhere logo



Pics from: @Chris_Klippel pic.twitter.com/rS5RoAu9Ky — Everywhere Network (@EverywhereNet) August 23, 2022

Il team Build A Rocket Boy ha confermato in maniera "ufficiosa" la partecipazione ma ora abbiamo qualche prova in più. I curatori del fansite Everywhere Network hanno scoperto infatti che a Colonia (sede della Gamescom) sono presenti diversi graffiti con le stesse sembianze del nuovo logo di Everywhere e immortalate dal fotografo Chris Klippel.

Il team di sviluppo le ha anche condivise, con un emoticon che lascia davvero poco spazio ai dubbi. Potrebbe trattarsi di un titolo epocale ma anche un incredibile flop. A questo punto manca poco per scoprirlo.

Fonte: Aroged