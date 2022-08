Gamescom non è ancora finita ma già sappiamo quando tornerà nel 2023

Ieri sera abbiamo potuto vedere l'Opening Night Live 2022 come un evento che inaugura la Gamescom 2022. Oggi la fiera tedesca apre i battenti e ha già confermato le date per la prossima edizione, che si terrà dal 23 al 27 agosto 2023 Come al solito, Geoff Keighley andrà in onda il giorno prima della Opening Night Live, il 22 agosto.

Si tratta di un ulteriore passo verso la normalità nelle fiere in presenza dopo due anni con un format esclusivamente online o, nel caso della fiera E3, cancellate. Il prossimo anno ricordiamo che tornerà anche l'E3 in formato fisico quindi ci saranno molte novità da entrambe le fiere.

L'Opening Night Live 2022 è servito a vedere che due giochi a lungo annunciati sono più vivi che mai: Dead Island 2 e The Lords of the Fallen. È stato possibile vedere Everywhere, il nuovo gioco del creatore di GTA , Where Winds Meet, una spettacolare avventura ambientata in Cina, Sonic Frontiers ha confermato il lancio per l'8 novembre, è stato annunciato Dune: Awakening, mentre il film di culto Killer Klowns from Outer Space ritorna con il multiplayer asimmetrico e altro ancora.

Give me a minute but Gamescom 2023 dates have been announced - including Opening Night Live. pic.twitter.com/bnmJRVfirK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 24, 2022

Le sorprese alla Gamescom di quest'anno ovviamente non sono finite: questa sera si terrà infatti il Future Games Show con tanti annunci e anche qualche world premiere.

Fonte: Eurogamer