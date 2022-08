Everywhere potrebbe 'segretamente' includere gli NFT

Everywhere è stato mostrato durante la serata di apertura della Gamescom, dove è stato presentato come un gioco che "unisce gameplay, avventura, creatività e scoperta in un'esperienza multi-mondo". Non è stato detto che sembra utilizzare la tecnologia blockchain o "Web 3.0", che ha suscitato critiche in vari settori dell'industria.

Poco dopo la fine dell'Opening Night Live, diversi utenti hanno scritto su Twitter che lo sviluppatore Build a Rocket Boy ha diverse posizioni aperte per un team blockchain. Questo suggerisce che Everywhere, che promette di "ridefinire il modo in cui i giocatori si connettono tra loro e con il mondo digitale che li circonda", possa in qualche modo includere NFT.

Gli NFT sono stati un argomento scottante, in quanto i sostenitori della tecnologia hanno lavorato per ottenere una maggiore accettazione da parte del pubblico. Sono stati presentati come un modo per creare oggetti veramente unici che possono essere acquistati e venduti all'interno dei giochi, creando potenzialmente un nuovo modello "play-to-earn". I detrattori hanno sottolineato l'impatto ambientale eccessivo della tecnologia blockchain e la sua focalizzazione sulla monetizzazione piuttosto che sul gioco vero e proprio.

Everywhere è sviluppato da Build A Rocket Boy, con sede a Edimburgo, co-fondato da Leslie Benzies, ex sviluppatore di Rockstar e Grand Theft Auto. Benzies non ha parlato di NFT, anche se ha detto che Everywhere "spingerà i confini di ciò che un videogioco può essere". I fan stanno speculando su cosa potrebbe essere Everywhere, con il teaser trailer che ha fornito un primo assaggio del misterioso nuovo gioco.

Everywhere non è stato l'unico gioco rivelato durante l'Opening Night Live della Gamescom. Tra gli altri titoli mostrati durante l'evento ci sono stati Dead Island 2 e Hogwarts Legacy, mentre Sony ha rivelato un nuovissimo controller DualSense.

Fonte: IGN.