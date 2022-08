Everywhere mostrato ufficialmente alla Gamescom! I rumor erano veri per questo videogioco davvero ambizioso

Dopo i diversi rumor e le immagini del nuovo logo sparso per le vie di Colonia, arriva il primo sguardo concreto per Everywhere, l'ambizioso sandbox openworld in cui potremmo vivere il videogioco come vogliamo, attraverso diversi capitoli narrativi e non solo.

Il progetto portato avanti dal papà dei GTA, ha anche un nuovo trailer in grado di mostrare le peculiarità principali, spaziando per diversi stilemi artistici, tra fantasy e sci-fi. Il team si è dato come obiettivo l'uscita per il 2023, difficile ma non impossibile visto che i lavori proseguono da un po'.

Sicuramente un progetto da tenere d'occhio.