Everywhere, trapelano le prime potenziali immagini del nuovo gioco del creatore di GTA

E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che si è sentito parlare di Everywhere. Molte persone potrebbero non ricordarsi, anche perché non c'è mai stato molto da dire al riguardo, ma tutto quello che si sa è che sembra essere uno dei progetti più ambiziosi nella storia dei videogiochi e che promette di essere rivoluzionario.

Maggiori dettagli su Everywhere sembra siano emersi di recente, almeno se si danno retta ad alcuni rumor e immagini che sono trapelate sui social. La verità è che di Everywhere non si è visto praticamente nulla, a parte un paio di volti.

Tuttavia, sta facendo eco le prime possibili immagini trapelate del gioco️. Queste immagini sono state condivise da Chris Klippel, ovvero il creatore di Rockstar Mag e noto leaker che ha trapelato diversi dettagli su GTA nel corso degli anni.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come possiamo vedere per queste foto è stato usato l'hashtag Everywhere. Le immagini non sembrerebbero uno screenshot ma una sorta di concept art. Per adesso tuttavia non sappiamo con certezza che queste immagini siano proprio di Everywhere, pertanto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.