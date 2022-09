GTA 6: Incredibile leak di immagini e video di gameplay!

Sono appena state svelate tramite un enorme e incredibile leak immagini e video di gameplay dell’attesissimo nuovo capitolo della saga di Rockstar Games, GTA 6!

Non abbiamo ovviamente possibilità di dichiarare l’autenticità delle rivelazioni di questo leak, ma gli asset mostrati sembrano genuini e made in Rockstar. Il gioco ovviamente sembra non completo e primo di alcune sue parti, ma sicuramente ci fa dare una occhiata al protagonista, all’open world e al combattimento con le armi da fuoco, per un totale di 7 minuti di video.

Il sistema di dialoghi sembra molto simile a quello utilizzato in Red Dead Redemption 2, anche se potrebbe essere temporaneo, ovviamente. Se reale, e fin’ora niente sembra smentire la sua realtà, questo leak ci mostra per la prima volta la protagonista del gioco, una donna per la prima volta nella saga, e l’ambientazione di Vice City.

"Ho creato questo account solo per dire che sono qui. GTA VI CI SIAMO!!!", ha replicato uno dei commentatori estasiati. Le immagini sono reperibile in un file ZIP nel sito del GTAForum a questo link

Restate collegati per ulteriori novità.

Fonte: Eurogamer.net