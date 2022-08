Rockstar ha eliminato i video sul prototipo di GTA pubblicati da uno dei creatori del gioco

Mike Dailly, uno dei membri fondatori dello studio che ha creato Grand Theft Auto, sembra aver fatto eliminare da Rockstar alcuni video prototipo del gioco originale.

Dailly è stato il primo dipendente di DMA Design, che in seguito è diventato Rockstar North, e ha continuato a realizzare il motore grafico per GTA. Dailly gestisce anche un canale YouTube in cui carica una varietà di cose tecnologiche, inclusi alcuni dietro le quinte, i primi test di giochi su cui ha lavorato, inclusi i prototipi del primo GTA; sfortunatamente ora ha affermato che Rockstar li ha archiviati.

Due dei video che sono stati rimossi mostravano alcuni render di prototipi grafici sviluppati da Dailly nei primi anni '90. Il primo era un prototipo isometrico rotante e l'altro dall'alto verso il basso, entrambi mostravano edifici e strade. Un altro video mostrava una vecchia copia beta di GTA.

Dailly ha spiegato che il motivo della rimozione era dovuto al fatto che aveva pubblicato filmati di sviluppo senza autorizzazione. In risposta, Dailly ha ora rimosso dal suo YouTube tutto il lavoro relativo allo sviluppo di GTA. "Sono esempi diretti del mio lavoro sono lavori che non sono mai stati usati in GTA, ma che hanno ispirato parti della sua evoluzione", ha scritto Dailly su Twitter.

I see Rockstar are going full fuckers mode again, issuing copyright strikes to any GTA video they can find - including both my prototype videos. So now they're trying to block all release of anyone's work on a game - and any old development footage.