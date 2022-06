Evil West, il particolare action ambientato nel far west del team di Shadow Warrior ha una data di uscita

Anche se non abbiamo ricevuto informazioni da mesi, il gioco d'azione western Evil West sta tornando a gran voce, con un nuovo trailer che ne annuncia la data di uscita. Combinando l'atmosfera di un western con il tema di un cacciatore di demoni, questo titolo ha molto da dire.

Immaginato dal team di Flying Wild Hog, studio di sviluppo polacco a cui si deve il reboot di Shadow Warrior e dei suoi due sequel, Evil West svela un po' di più sui suoi contenuti grazie a questo nuovo trailer. Ricordiamo che il gioco si svolge in una versione molto "dark fantasy" del Far West americano, dove orde di mostri assetati di sangue terrorizzano la popolazione. Fortunatamente, un uomo riuscirà a resistere all'ondata di terribili creature con un arsenale appositamente progettato.

Il protagonista è in realtà uno degli ultimissimi agenti legati a un'organizzazione segreta di cacciatori di vampiri e altri demoni usciti dall'inferno. Come possiamo vedere in questo nuovo video, il nostro cecchino beneficerà di un arsenale molto più ampio di una semplice pistola, un lanciafiamme o una mitragliatrice. In mischia, il giocatore potrà in particolare fare affidamento su un guanto elettrico che fa letteralmente esplodere le sue vittime all'impatto, con la possibilità di piazzare una serie di combo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer e ad alcuni interessanti screenshot.

Evil West sarà disponibile dal 20 settembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

