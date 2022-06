Evil West tra mostri e cowboy nel Far West in un nuovo video gameplay

I creatori di Shadow Warrior, Flying Wild Hog, hanno pubblicato 10 minuti di filmati dal loro prossimo gioco, Evil West. Il gioco è un brutale action in terza persona sul mistico selvaggio West dove cowboy e mostri si scontreranno in combattimenti adrenalinici.

All'inizio, il video mostra le tipiche scene da Far West con i cowboy, ma più si va avanti, più il gioco mostra diverse inquadratura con mostri sanguinanti, poi scheletri e molto altro. Il gioco permetterà un combattimento anche in cooperativa con un amico.

"Una minaccia oscura incombe sulla frontiera americana. Nei panni di uno degli ultimi agenti di un’organizzazione segreta dedita all’eliminazione dei vampiri, sei l’ultima linea tra l’umanità e un terrore ancestrale che sta emergendo dalle tenebre. Diventa un supereroe del Far West, elimina la minaccia dei vampiri e salva gli Stati Uniti" si legge nella descrizione del gioco.

Il gioco uscirà il 20 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series e Xbox One. Per Flying Wild Hog, questa sarà la terza uscita quest'anno: a marzo ha pubblicato il tanto atteso Shadow Warrior 3, mentre a maggio è stato lanciato il particolare titolo Trek To Yomi.