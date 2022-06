Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo annuncia una demo disponibile su Switch

Nintendo ha annunciato la disponibilità di una demo per Fire Emblem Warriors Three Hopes, il gioco di prossima uscita.

Nella demo, vestirete i panni di un mercenario solitario alla ricerca di risposte dopo aver subito una brutale sconfitta per mano del misterioso Demone Ashen. Unitevi a Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses e guidate i vostri compagni in battaglie in tempo reale che fondono la strategia della serie Fire Emblem con un gameplay ricco di azione in stile Warriors.

Prendete il comando del campo di battaglia e usate il know-how tattico per avere il sopravvento. Usate combo vistose e potenti abilità speciali contro orde di nemici dall'inizio del gioco fino ai primi tre capitoli! La demo supporterà anche il gioco cooperativo locale per due giocatori in modo da poter avere l'assistenza di un amico. Inoltre, potete trasferire i vostri progressi nel gioco completo all'avvio.

Tre case. Tre destini. Un nuovo futuro per il Fódlan. Dai subito il via alla tua avventura con la demo gratuita di #FireEmblem Warriors: Three Hopes, poi trasferisci i tuoi progressi nel gioco completo!



— Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 8, 2022

Vi ricordiamo che Fire Emblem Warriors: Three Hopes sarà disponibile dal 24 giugno su Nintendo Switch. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: HardcoreGamer