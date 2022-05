Fire Emblem Warriors: Three Hopes ha il suo nuovo trailer gameplay dedicato all'alleanza di Leicester

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sta per arrivare, uno spin-off musou della celebre serie Intelligent Systems che sarà incentrato su vistosi combattimenti ma senza dimenticare lo spirito del franchise.

Manca meno di un mese all'arrivo del titolo e vista la vicinanza, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer, incentrato su gameplay e sull'allenza di Leicester, a cui ovviamente il giocatore potrà aderire. Nel trailer dunque, possiamo vedere diversi personaggi come Lorenz, Lysithea, Leonie e molti altri, con le loro devastanti abilità. Essendo un musou gli attacchi AoE sono la specialità della casa.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes arriverà su Nintendo Switch il 24 giugno.

"In questa nuova storia, i futuri sovrani delle tre nazioni che governano il Fódlan fanno la conoscenza di Shez, il mercenario protagonista di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Che conseguenze avrà questo incontro per il futuro del continente? Riuscirà Shez a tenere testa al suo più acerrimo nemico, il Flagello Cinereo? Scoprilo mentre lo guidi attraverso i bivi di questa storia tutta nuova."