Forza Horizon 5 Hot Wheels mostrato con nuovo gameplay all'Xbox Showcase Extendend

All'Xbox Showcase Extendend si è visto anche il nuovo folle aggiornamento per Forza Horizon 5 incentrato sulle mitiche Hot Wheels. Rispetto all'update del capitolo precedente però, si è decisamente alzata l'asticella. Dal punto di vista tecnico, trovarsi il mondo ricoperto dalle iconiche piste arancio, e a quella fluidità, lascia davvero senza parole.

L'espansione è di facile accesso sin da subito, anche per chi ha appena messo le ruote a terra in quel del Messico, con una nuova campagna dedicata parallela al classico Festival. La velocità raggiunta dalle auto è semplicemente incredibile e anche il numero delle piste disponibili segue a ruota, con circa 80 versioni.

Vengono aggiunte anche 10 nuove vetture di cui quattro, realmente esistenti tra i modellini Mattel ma ingranditi nella scala per accompagnare le vetture reali. L'update arriverà il 19 luglio su tutti i sistemi Microsoft e su Steam. Come da tradizione, l'update non sarà sul Game Pass.