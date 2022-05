Forza Motorsport 8 potrebbe uscire anche su Xbox One

Recentemente sono emersi online due nuovi screenshot che sembrano provenire dalla build Xbox One di Forza Motorsport, confermando il gioco come un titolo cross-gen in arrivo su PC e console Xbox.

Il prossimo grande racing game di Xbox Game Studios è ovviamente Forza Motorsport, un reboot del franchise originariamente rivelato con un breve teaser nel 2020.

Dopo il reveal, non abbiamo sentito nulla di ufficiale su Forza Motorsport, ma un recente leak suggerisce che il gioco sarà disponibile su Xbox One, PC e Xbox Series X/S, il che potrebbe deludere alcuni fan.

L'utente Reddit, Zorpalweapon, ha recentemente condiviso un post contenente due immagini work in progress dalla build Xbox One di Forza Motorsport. Secondo il leaker, il gioco sarà un titolo cross-gen e sembra che alcuni creatori di contenuti abbiano già avuto la possibilità di giocarci.

Qui sotto potete dare una prima occhiata agli screenshot in-game di FM prima della presentazione ufficiale che si presume sia il 12 giugno, quando andrà in onda l'evento di Microsoft e Bethesda.

Sfortunatamente, le immagini non rivelano molto sul gioco e sulle sue caratteristiche. Inoltre, poiché queste immagini provengono dalla build Xbox One, per ora non possono mostrarci la vera grafica next-gen di Forza Motorsport.

Mentre Forza Motorsport cross-gen potrebbe deludere i fan di Xbox, Forza Horizon 5 presentava una grafica incredibile nonostante fosse un titolo cross-gen. Inoltre, vale la pena notare che Sony ha seguito la stessa politica con Gran Turismo 7.

Forza Motorsport non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno o all'inizio del 2023.

Fonte: Dualshockers.