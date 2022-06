Forza Motorsport: novità rivelate dal Creative Director Chris Esaki nel nuovo Forza Monthly

Il nuovo appuntamento con il Forza Monthly è stato una graditissima occasione per avere nuovi e più approfonditi dettagli sul nuovo Forza Motorsport, presentato per la prima volta con del gameplay nello show Xbox & Bethesda Showcase. Per l'occasione è intervenuto Chris Esaki, creative director di Forza Motorsport.

Si è partiti con il laserscan dei tracciati e tutti quei dettagli della superficie, influenzati anche dal meteo. Questo influenza anche la fisica delle vetture e anche l'illuminazione non è considerata come qualcosa a sé. Sembra che il nuovo Forza sia trattato come un prodotto organico in cui ogni componente influenza l'altra.

La transizione giorno-notte ad esempio, è dinamica in ogni tracciato e si potrà decidere ogni ora a cui correre, con conseguenze sulla guidabilità, visto il cambio di temperatura dell'asfalto. Se si guidasse nella 24 Ore di Le Mans ad esempio, potremmo vedere il realistico calare del sole e l'affacciarsi della notte, fino nuovamente, all'alba. Il cambio di aderenza durante il passaggio del tempo sarà percettibile.

Molto passa anche dalla fisica dagli pneumatici, migliorati di decine di volte nella rilevazione rispetto al capitolo precedente e attenzione anche sulla simulazione della massa delle vetture, in cui la benzina ne sarà parte attiva, influendo sulla dinamica e sul consumo gomme, visto che più se ne consumerà più l'auto si alleggerirà.

L'aumento delle mescole delle gomme è inoltre improntato a un miglioramento e varietà delle strategie, con più profondità e micro-management della vettura, specialmente nel multiplayer. Capitolo ray-tracing: calcolato in tempo reale in-game, sempre attivato per avere una migliore immersività. Anche le foto scattate durante il gameplay saranno praticamente fotorealistiche.

Arriviamo poi ai danni alle vetture: uno degli elementi più importanti per Turn10 è rendere la vettura "viva", come se raccontasse la storia della sua gara. Per questo sarà affetta da varia sporcizia e piccoli danni dovuti all'usura qua e là. Sono tanti i dettagli presi in considerazione ma non assisteremo alla distruzione totale dei veicoli: non è l'obiettivo del team e in ogni caso non sarebbe possibile visto i vincoli dettati dalle case costruttrici.

Novità anche sul fronte contenutistico, con l'ufficialità del circuito sudafricano Kyalami, ma vi saranno molti altri piste nuove di zecca. Sulle auto, parecchie appariranno per la prima volta, soprattutto le ultime versioni di GT3, DPi e super car, ma la lista completa verrà rivelata solo poco prima del lancio ufficiale che avverà nella primavera del 2023.