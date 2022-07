Forza Motorsport introdurrà nuove modalità online come l'accuratezza in curva nel tempo sul giro

Da quando Forza Motorsport si è finalmente palesato all'Xbox & Bethesda Showcase di più di un mese fa, ulteriori notizie sono arrivate col contagocce. Sicuramente la presentazione ha fatto il suo effetto, con un deciso salto in avanti rispetto Forza Motorsport 7 sia sull'ovvio piano tecnico, considerando le nuove tecnologie in campo, sia dal punto di vista della simulazione di guida.

Sono campi che andranno testati con mano ma la direzione intrapresa da Turn 10 sembra molto chiara, cercando di spingere il nuovo Forza un gradino più in là del "classico" sim-arcade. Queste novità influenzeranno anche il comparto multiplayer, dove sono previste nuove feature e modalità.

In the new #ForzaMotorsport, we want to help you unlock your fastest self. The corner mastery system focuses your practice sessions on the trickiest areas of the track, and we’re making it more social and connected where players compete and compare corner scores in real time. pic.twitter.com/z1RrSFYuti