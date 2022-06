Forza Motorsport vs Forza Motorsport 7 è un confronto impari

Dopo tanta attesa e informazioni rilasciate col contagocce, all'Xbox & Bethesda Showcase abbiamo potuto vedere il nuovo Forza Motorsport, un reboot nel senso stretto del termine che prevede anche gare su sterrato. Il primo vero reveal del gameplay ha mostrato anche un salto evidente lato tecnico che ovviamente, ha anche scatenato i primi raffronti.

In attesa di quello con Gran Turismo 7, il più semplice da realizzare è sicuramente quello con Forza Motorsport 7, invecchiato comunque molto bene. ElAnalistaDeBits ci ha abituato a questi video e anche questo è molto utile per vedere soprattutto il grande lavoro effettuato sul contorno pista, elemento sempre trascurato nei racing game ma necessario per aumentare l'immersività.

Il circuito protagonista è lo storico Maple Valley che grazie alla fotogrammetria diviene decisamente più ricco e variegato, soprattutto con lo scorrere del tempo. Shader e texture sono decisamente più dettagliate e l'introduzione del ray-tracing porta il realismo delle vetture su tutt'altro livello. Vedere per credere.

Forza Motorsport arriverà la prossima primavera sulle console Microsoft e PC, oltre che dal day one su Game Pass.