Future Games Show torna alla Gamescom e vedrà la presenza di...Kratos e Freya!

Le star di God of War, Christopher Judge e Danielle Bisutti uniscono le forze per ospitare The Future Games Show alla Gamescom Powered by Mana.

Il duo, che i fan sicuramente riconosceranno come il talento vocale dietro Kratos e Freya di God of War, vi guiderà attraverso tutti i grandi annunci dello spettacolo, che inizierà il 24 agosto alle 20:00 orario italiano. E' possibile seguire l'evento in molti modi: su Twitch, Facebook, YouTube e Twitter.

Circa 50 giochi verranno mostrati durante il grande evento, con editori come Team17, 505 Games, Prime Matter, Ravenscourt e altri rappresentanti. Ci saranno anche alcune sorprese durante il reveal dei giochi. Alcuni dei titoli che saranno presenti sono la rilassante avventura agricola Lightyear Frontier, Goat Simulator 3 e l'ultimo gioco di The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me.

Judge, che è apparso in altri giochi come Marvel's Avengers e World of Warcraft, afferma: “Il Future Games Show alla Gamescom è il posto dove venire e scoprire qualcosa di nuovo. Scoprite quali sono i titoli che arriveranno presto. C'è molto da vedere e io e Danielle saremo lì per guidarvi. Non mancate!”

Fonte: PSU