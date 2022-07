Goat Simulator 3 ha una data di uscita ufficiale. Il ritorno della follia capresca

Coffee Stain Studios ha annunciato la data di uscita di Goat Simulator 3. Il secondo gioco della saga - sì, il titolo stesso è solo un altro scherzo dei suoi creatori - arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 17 novembre.

Annunciato all'inizio di quest'anno, Goat Simulator 3 presenta un nuovo mondo sandbox chiamato San Angora e una moltitudine di missioni, oggetti da collezione e segreti. Ha anche una modalità cooperativa per quattro giocatori in locale o online e più di trecento opzioni di personalizzazione per le capre.

L'originale Goat Simulator è stato pubblicato per PC nel 2014, diventando una sensazione sulle piattaforme di streaming e sui social media per il suo stravagante approccio basato sulla fisica. Mesi dopo è arrivato sui cellulari, nel 2015 su PlayStation 4 e Xbox One e, infine, nel 2019 su Nintendo Switch.

Il team di sviluppo annuncia anche l'apertura dei preordini: la versione fisica avrà oltre al gioco anche un peluche di una capra, un poster, la colonna sonora originale e altri oggetti sempre a tema capra. La versione digitale contiene dei bonus in-game e un progetto per creare con una stampante 3D la propria capra.

Fonte: PCGamer