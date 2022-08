God of War Ragnarok potrebbe aver influenzato l'uscita di altri giochi secondo un report

I fan di God of War possono ritenersi fortunati, perché dopo mesi di dibattiti sulla sua uscita quest'anno o il prossimo, ora abbiamo finalmente la conferma che il gioco tanto atteso uscirà questo novembre su PS4 e PS5. Ciò ha portato i fan ad onorare questa notizia in diversi modi, come ad esempio a Taipei, dove è stata creata una scultura di sabbia di Kratos e Atreus.

Tuttavia, la verità è che il lancio di God of War Ragnarok non viene accolto allo stesso modo da tutti, poiché se teniamo conto dell'enorme potenziale che ha questo titolo per vendere milioni di copie in pochi giorni, è logico pensare che alcune aziende non hanno intenzione di pubblicare giochi nei primi giorni di novembre. A tal proposito sembra infatti che l'uscita di God of War Ragnarok stia movimentando un po' le cose in ambito videoludico.

Tim Gettys di Kinda Funny ha dichiarato che ci sono studi "spaventati" da God of War Ragnarok, commentando di aver ricevuto una serie di chiamate in cui alcuni team di sviluppo avrebbero rinviato le loro uscite per fare spazio al titolo di Santa Monica Studio.

God of War Ragnarök might be so big, that games are moving out of their way!



Va notato che non è stato dato alcun nome specifico di giochi rinviati, ma recentemente siamo stati in grado di vedere che Forspoken ha cambiato la sua data di lancio. Nonostante ciò Skull and Bones ad esempio uscirà l'8 novembre, un giorno prima di God of War Ragnarok che invece sarà disponibile il 9 novembre.

