God of War Ragnarok ha una possibile data di uscita! Avvistato del merchandise che punta a settembre

God of War Ragnarok ha una linea di merchandising nuova di zecca su Geeky Zone che uscirà questo settembre, potenzialmente in coincidenza con il gioco. Sul sito infatti è possibile preordinare un peluche di Kratos, un berretto e altro ancora.

I preordini sono attivi per altri 126 giorni e facendo un rapido calcolo arriveremmo intorno alla fine di settembre. E' possibile quindi che il lancio del gioco sarà anch'esso a fine settembre? Ovviamente si tratta semplicemente di ipotesi per adesso, perché PlayStation non ha ancora annunciato nessuna data di uscita.

Geeky Zone è un negozio con sede nel Regno Unito che vende di tutto, dalle Pokéball alle felpe con cappuccio Marvel, con molti altri giochi di riferimento che costituiscono una grande linea di merchandising. I nuovi articoli a tema God of War Ragnarok sono incentrati sul nuovo gioco con diversi accessori, con protagonisti Kratos ed un più adulto Atreus.

A batch of God Of War Ragnarok merchandise have been spotted on Geeky Zone in the UK with majority of them with having an September date. Source: https://t.co/VSLoeeNPLa pic.twitter.com/VW6hyeTJ0C