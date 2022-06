God of War Ragnarok hype alle stelle, anche Tom Henderson conferma novità imminenti

Ci risiamo: God of War Ragnarok fa parlare di sé in questi giorni. Il motivo è semplice: qualche giorno fa diversi insider avevano indicato uno State of Play imminente dedicato proprio al gioco di Sony Santa Monica. Il giorno in questione sarebbe domani 30 giugno, ma per adesso non ci sono annunci ufficiali da parte di PlayStation.

Ora però i rumor si stanno intensificando ancora di più con Jason Schreier che ha dichiarato che l'annuncio della data di uscita è molto vicino e Tom Henderson che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco pubblicando un video sul suo account Twitter.

"Santa Monica/Sony in questo momento si preparano ad annunciare qualcosa per dare un po' di vita ai fan di God of War Ragnarok" afferma Tom Henderson allegando un breve video di Infinity War. "Collezionate gli indizi e sarete in grado di capire cosa verrà annunciato presto".

COLLECT the hints out there and you can piece together what will be announced soon. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 29, 2022

Insomma, dato il gran fermento degli insider in queste ore, sembra proprio che forse sapremo la tanto agognata data di uscita di God of War Ragnarok? Non ci resta che attendere.