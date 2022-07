God of War Ragnarok fa il botto di visualizzazioni e like sui vari social

Ieri è stata una giornata importante per i fan di God of War Ragnarok perché è stata annunciata finalmente la sua data di uscita.

Al momento della pubblicazione, l'annuncio che è stato fatto quasi 24 ore fa ha accumulato circa 155.000 Mi piace sull'account Twitter ufficiale di PlayStation e oltre quattro milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma i numeri non finiscono qui perché il post pubblicato su Instagram ha raggiunto la bellezza di oltre un milione di like. Per fare un confronto, il post sempre su Instagram dove viene annunciato l'arrivo del remake di The Last of Us (Chiamato The Last of Us Part I), ha raggiunto un totale di 317.000 like.

L'uscita di God of War Ragnarok era prevista per lo scorso anno, ma Sony Santa Monica ha poi deciso di posticipare la sua uscita. Ora, dopo numerose speculazioni e rumor, i fan sanno ufficialmente quando arriverà il gioco.

Over 1+ Million Likes in less than 24 Hours for the God of War Ragnarok Release Date Announcement on Instagram pic.twitter.com/4uUhnGBJbe — Benji-Sales (@BenjiSales) July 7, 2022

Nella giornata di ieri oltre all'annuncio della data di uscita sono state svelate le varie edizioni del gioco, con i preordini che inizieranno tra pochissimi giorni.

Fonte: VGC