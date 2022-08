Gran Turismo 7 con il nuovo aggiornamento introdurrà altre tre fantastiche auto

Gran Turismo 7 è arrivato a marzo di quest'anno su PS5 e PS4 per aggiungere una nuova esperienza di guida simulata alla celebre saga. Da allora, abbiamo già visto alcune volte che Polyphony Digital ha aggiunto nuovi contenuti.

Lo sviluppatore del gioco, Kazunori Yamauchi ha corretto alcuni aspetti che non sono piaciuti ai fan di Gran Turismo 7 e, a sua volta, ha anche aggiunto nuove auto per continuare ad aggiungere varietà alle gare. Dopo circa un mese sono arrivate in gioco le Maserati A6GCS/53 Spyder '54, Nissan Skyline Super Silhouette Group 5'84 e Porsche 918 Spyder '13 , gioielli storici dell'automobilismo, ma la prossima settimana sarà il momento di dare il benvenuto ad un altro lotto di macchine.

Il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7 avverrà la prossima settimana e aggiungerà questi tre nuovi veicoli:

Porsche Cayman GT4: motore a sei cilindri da 3,8 litri e parente della Cayman GT4 Clubsport.

1969 Pontiac GTO "The Judge" - Questa è una versione ridotta della GTO dotata di un motore "Ram Air 400" da 370 CV da 6,6 litri.

McLaren-Honda MP4/4: Una bestia della F1 in quanto ha ottenuto 15 vittorie in 16 gare del Campionato del Mondo nella stagione 1988 e guidata da Ayrton Senna.

Quando arriveranno queste macchine è presto detto: l'aggiornamento di Gran Turismo 7 arriverà il 25 agosto.

Fonte: GT Planet