Gran Turismo 7: al via il Gran Turismo World Series in cui si sfideranno piloti di ogni nazione e anche molte case costruttrici

Manca pochissimo al via del Gran Turismo World Series, suddiviso come di consueto, tra Nations Cup e Manufacturers Cup. Sarà proprio questo campionato a partire per primo, sabato 23 luglio alle 15:00, seguito dalla Nations Cup, il 24 luglio, sempre alle 15:00.

L'evento culminante sarà però a Salisburgo con 12 team composti da tre piloti ciascuno che rappresenteranno alcune delle case più importanti al mondo, sabato 30 luglio alle 21:00. La Nations Cup farà altrettanto, con 32 piloti di ogni nazione che si contenderanno il titolo a partire dal 31 luglio, alle 21:00.

"Il team Toyota, campione della scorsa edizione del Manufacturers Cup, si è fatto valere nelle gare online ma Subaru, campione nel 2019, sembra in grado di insidiare la sua posizione di forza grazie agli abili piloti del suo team. Al campionato parteciperà per la prima volta anche Genesis, che sarà rappresentata nel round 1 e a Salisburgo."

"Sul fronte della Nations Cup, le stelle della stagione 2021 affronteranno a Salisburgo i piloti più veloci della prima stagione online di questa edizione. La posta in gioco è altissima, dato che i piloti si contenderanno un posto ai prossimi due World Series e alle finali mondiali di novembre, che si disputeranno a Monaco. L’uomo da battere sarà l’italiano Valerio Gallo, campione dell’edizione 2021."

Fonte: PlayStationBlog