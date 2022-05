Gran Turismo 7 PS4 e PS5 in offerta su Amazon, approfittatene!

Gran Turismo 7 è uscito su PlayStation 4 e PlayStation 5 a marzo di quest'anno, ma se ancora non avete messo mano sull'incredibile titolo corsistico di Polyphony Digital, allora questa notizia fa al caso vostro.

Su Amazon le versioni PS4 e PS5 del gioco sono in offerta. Si tratta di una promozione assolutamente da non perdere, se pensiamo che il gioco è uscito solo pochissimi mesi fa. Sarete in grado di acquistare Gran Turismo 7 per PS4 ad un prezzo di 52,99 euro (anziché 70,99 euro), mentre la versione PS5 si trova in offerta a 61,99 euro (anziché 80,99 euro). Oltre a questo è disponibile anche la versione 25th Anniversary ad un prezzo di 98,90 euro. Qui sotto trovate i link.