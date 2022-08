GTA Online 'nasconde' dettagli su GTA 6 attraverso un numero di telefono?

Probabilmente l'hype che esiste per GTA 6 è maggiore di quello che esiste per la collaborazione tra Dragon Ball e Fortnite, il che la dice lunga. Tuttavia, il gioco sta diventando molto difficile da seguire, dato che tutto quello che si trova online è un gigantesco rumor (come ad esempio l'ambientazione ai Caraibi). Anzi, siamo stati fortunati che Rockstar ha almeno confermato di essere al lavoro sullo sviluppo del sesto capitolo.

Da allora, i giocatori hanno cercato ovunque indizi e teaser che avessero qualcosa a che fare con Rockstar. Pertanto, dove cercano di più è in GTA V e sembra che di tanto in tanto trovino qualcosa di importante e qualcosa...meno.

Ci sono diversi giocatori che ora ne stanno ingannando altri, in particolare un insider chiamato Tez2. Questo insider è noto per aver avuto successo in passato con molte informazioni molto importanti sulle saghe di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Ebbene, in un tweet ha detto ai fan che se avessero chiamato il numero 505-555-0175 in GTA Online, avrebbero sentito un primo indizio su GTA 6.

Logicamente, molti giocatori hanno iniziato a chiamare ma sono stati accolti solo con musica casuale che li ha semplicemente messi in attesa. Peccato!

Fonte: Dexerto