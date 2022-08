Guild Wars 2 arriverà su Steam, ecco quando

Guild Wars 2 è un MMORPG free-to-play in esecuzione su PC negli ultimi dieci anni. Ha avuto tre principali espansioni di contenuti e cinque stagioni. Per la prima volta in assoluto, il gioco sarà disponibile sulla piattaforma Steam il 23 agosto.

Per il prossimo lancio di Steam, è stato annunciato un nuovo pacchetto di contenuti. Intitolato Guild Wars 2 Complete Collection, il bundle da $ 98,97 conterrà tutte e tre le principali espansioni del gioco, Heart of Thorns, Path of Fire e End of Dragons. Può sembrare costoso per un gioco free-to-play, ma questo darà ai nuovi giocatori tutto ciò di cui hanno bisogno per recuperare completamente dieci anni di storia.

Nonostante il nome dell'espansione End of Dragons, questa non è la fine di Guild Wars 2, quindi non preoccupatevi di acquistare un gioco che semplicemente verrà abbandonato. Sebbene concluda la trama specifica, sono previsti anche contenuti post-storia per il gioco, oltre a una quarta grande espansione annunciata il 22 marzo 2022.

Guild Wars 2 è sviluppato da ArenaNet, una società americana fondata nel 2000 che lavora solo su Guild Wars. Attualmente non è possibile ancora acquistare il bundle, ma potete aggiungere il gioco nella vostra Lista dei Desideri.

Fonte: Rock Paper Shotgun